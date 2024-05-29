https://ria.ru/20240529/ege-1949133029.html

Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников

Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников - РИА Новости, 29.05.2024

Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:43

2024-05-29T14:43

2024-05-29T14:50

воронеж

воронежская область

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на слова Володина в начале пленарного заседания в среду.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало."Председатель Госдумы сообщил в начале пленарного заседания, что сегодня у него будет встреча с главой кабмина, где он в том числе обсудит ситуацию с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже", - сказал источник.

https://ria.ru/20240529/ege-1949134801.html

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