https://ria.ru/20240529/ege-1949133029.html
Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников
Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников - РИА Новости, 29.05.2024
Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:43
2024-05-29T14:43
2024-05-29T14:50
воронеж
воронежская область
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947971770_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_194a5a1c1f6c0f8a08a07cf911365e23.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на слова Володина в начале пленарного заседания в среду.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало."Председатель Госдумы сообщил в начале пленарного заседания, что сегодня у него будет встреча с главой кабмина, где он в том числе обсудит ситуацию с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже", - сказал источник.
https://ria.ru/20240529/ege-1949134801.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947971770_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_359915325c1d0c63e7749bf2c620e9f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Воронежская область, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников
Володин и Мишустин обсудят инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на слова Володина в начале пленарного заседания в среду.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
"Председатель Госдумы сообщил в начале пленарного заседания, что сегодня у него будет встреча с главой кабмина, где он в том числе обсудит ситуацию с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже", - сказал источник.