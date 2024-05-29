https://ria.ru/20240529/ege-1949080245.html

В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ

В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ

В одном из учебных заведений Воронежа по итогам служебного расследования не выявили нарушений этики при досмотре перед ЕГЭ, сообщил представитель правительства... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:19

2024-05-29T11:19

2024-05-29T14:49

воронеж

воронежская область

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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РЯЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. В одном из учебных заведений Воронежа по итогам служебного расследования не выявили нарушений этики при досмотре перед ЕГЭ, сообщил представитель правительства региона.По данным местных Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе № 62 накануне экзамена по русскому языку. Утверждается, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что ученицы проходили через металлоискатель несколько раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени.В областном правительстве подчеркнули, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер."Материалы видеозаписи подтверждают, что вход в пункт был организован с 9:01 в соответствии с рекомендациями. Для исключения проноса запрещенных предметов и соблюдения мер безопасности использовался стационарный металлоискатель. Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не наблюдается", — рассказали в кабмине.Там уточнили, что на камере не зафиксировано случаев прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам, осмотр при помощи ручного металлодетектора проходил корректно, с привлечением охранника женского пола.В правительстве Воронежской области пояснили, что более 130 из 143 выпускников прошли рамку без проблем. Девочки выкладывали личные вещи после выхода из ППЭ и передавали их сопровождающим."Конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 9:50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях", — указали власти.При этом участники экзамена не подали апелляций на нарушение порядка ГИА, актов о досрочном завершении испытаний не составлялось. В медицинский пункт поступило одно обращение, вызванное плохим самочувствием выпускницы, которая после оказания медпомощи вернулась в аудиторию.Для контроля за соблюдением прав школьников подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности покажут записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20240524/ekzameny-1948259793.html

https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html

https://ria.ru/20240403/aleksievich-1937696357.html

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