https://ria.ru/20240529/dyumin-1949053623.html

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:05

2024-05-29T09:05

2024-05-29T12:46

политика

россия

владимир путин

алексей дюмин

дмитрий песков

тульская область

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля."Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в указе.Документ вступает в силу со дня его подписания.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе. По его словам, кадровые перестановки связаны с "ротационными процессами".В середине мая глава государства назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.Временно исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев — бывший первый заместитель губернатора.

https://ria.ru/20240516/dyumin-1946459454.html

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россия

тульская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий песков, тульская область