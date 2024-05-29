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Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024
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09:05 29.05.2024 (обновлено: 12:46 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/dyumin-1949053623.html
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:05
2024-05-29T12:46
политика
россия
владимир путин
алексей дюмин
дмитрий песков
тульская область
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля."Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в указе.Документ вступает в силу со дня его подписания.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе. По его словам, кадровые перестановки связаны с "ротационными процессами".В середине мая глава государства назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.Временно исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев — бывший первый заместитель губернатора.
https://ria.ru/20240516/dyumin-1946459454.html
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политика, россия, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий песков, тульская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Дмитрий Песков, Тульская область
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Путин назначил помощника президента Дюмина секретарем Госсовета

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента Алексей Дюмин
Помощник президента Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля.
"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в указе.
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16 мая, 15:57
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе. По его словам, кадровые перестановки связаны с "ротационными процессами".

Государственный совет — конституционный орган, формируемый президентом для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики и приоритетных задач социально-экономического развития страны. В него входят премьер-министр, председатель Совфеда, спикер Госдумы, руководитель администрации президента, главы субъектов.

В середине мая глава государства назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.
Временно исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев — бывший первый заместитель губернатора.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме Россия
Биография Алексея Дюмина
14 мая, 11:27
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей ДюминДмитрий ПесковТульская область
 
 
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