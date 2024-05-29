Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
Путин назначил помощника президента Дюмина секретарем Госсовета
Помощник президента Алексей Дюмин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля.
"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.", — говорится в указе.
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Документ вступает в силу со дня его подписания.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе. По его словам, кадровые перестановки связаны с "ротационными процессами".
Государственный совет — конституционный орган, формируемый президентом для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики и приоритетных задач социально-экономического развития страны. В него входят премьер-министр, председатель Совфеда, спикер Госдумы, руководитель администрации президента, главы субъектов.
В середине мая глава государства назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.
Временно исполняющим обязанности главы Тульской области стал Дмитрий Миляев — бывший первый заместитель губернатора.
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