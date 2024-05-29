Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ
Власти Воронежа: в досмотре перед ЕГЭ не участвовали охранники-мигранты
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал.
"В ряде специфических Telegram-каналов распространяются сведения о том, что спорная ситуация в школе №62 при проходе экзаменуемых через рамки-металлодетекторы происходила с участием "охранников-мигрантов". Эта информация не соответствует действительности", - сообщается в официальном Telegram-канале управления образования и молодёжной политики Воронежа.
Как отметили в управлении, сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, был русский учитель физкультуры школы №62.
"Подчеркнём, к его обязанностям не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия. В процессе прохода выпускников через рамку в случае её сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание", - говорится в сообщении.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошёл во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.