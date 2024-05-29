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Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
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19:09 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949208676.html
Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ
Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ
Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:09
2024-05-29T19:09
воронеж
воронежская область
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал. "В ряде специфических Telegram-каналов распространяются сведения о том, что спорная ситуация в школе №62 при проходе экзаменуемых через рамки-металлодетекторы происходила с участием "охранников-мигрантов". Эта информация не соответствует действительности", - сообщается в официальном Telegram-канале управления образования и молодёжной политики Воронежа. Как отметили в управлении, сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, был русский учитель физкультуры школы №62. "Подчеркнём, к его обязанностям не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия. В процессе прохода выпускников через рамку в случае её сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание", - говорится в сообщении. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошёл во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html
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воронеж, воронежская область, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Воронежская область, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ

Власти Воронежа: в досмотре перед ЕГЭ не участвовали охранники-мигранты

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал.
"В ряде специфических Telegram-каналов распространяются сведения о том, что спорная ситуация в школе №62 при проходе экзаменуемых через рамки-металлодетекторы происходила с участием "охранников-мигрантов". Эта информация не соответствует действительности", - сообщается в официальном Telegram-канале управления образования и молодёжной политики Воронежа.
Как отметили в управлении, сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, был русский учитель физкультуры школы №62.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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"Подчеркнём, к его обязанностям не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия. В процессе прохода выпускников через рамку в случае её сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание", - говорится в сообщении.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошёл во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
Вчера, 14:12
 
ВоронежВоронежская областьВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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