https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949208676.html

Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ

Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ

Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:09

2024-05-29T19:09

2024-05-29T19:09

воронеж

воронежская область

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал. "В ряде специфических Telegram-каналов распространяются сведения о том, что спорная ситуация в школе №62 при проходе экзаменуемых через рамки-металлодетекторы происходила с участием "охранников-мигрантов". Эта информация не соответствует действительности", - сообщается в официальном Telegram-канале управления образования и молодёжной политики Воронежа. Как отметили в управлении, сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, был русский учитель физкультуры школы №62. "Подчеркнём, к его обязанностям не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия. В процессе прохода выпускников через рамку в случае её сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание", - говорится в сообщении. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошёл во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

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