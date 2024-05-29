https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949203473.html

Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ

Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ

Рособрнадзор находится в контакте с министерством образования Воронежской области и изучает подробности с досмотром школьниц перед ЕГЭ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:51

2024-05-29T18:51

2024-05-29T19:54

воронеж

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор находится в контакте с министерством образования Воронежской области и изучает подробности с досмотром школьниц перед ЕГЭ, заявил РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский."Мы находимся в полном контакте с министерством образования Воронежской области, сейчас изучаем подробности инцидента произошедшего, я думаю, что по итогу тех мероприятий, которые сейчас проводятся, можно будет сформулировать вывод о том, были ли нарушения со стороны организаторов пункта проведения экзамена", - сказал Круглинский, добавив, что для Рособрнадзора в приоритете вопрос обеспечения безопасности в пунктах проведения ЕГЭ.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html

воронеж

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воронеж, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, единый государственный экзамен (егэ)