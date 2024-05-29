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Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ
Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ
Рособрнадзор находится в контакте с министерством образования Воронежской области и изучает подробности с досмотром школьниц перед ЕГЭ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:51
2024-05-29T18:51
2024-05-29T19:54
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор находится в контакте с министерством образования Воронежской области и изучает подробности с досмотром школьниц перед ЕГЭ, заявил РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский."Мы находимся в полном контакте с министерством образования Воронежской области, сейчас изучаем подробности инцидента произошедшего, я думаю, что по итогу тех мероприятий, которые сейчас проводятся, можно будет сформулировать вывод о том, были ли нарушения со стороны организаторов пункта проведения экзамена", - сказал Круглинский, добавив, что для Рособрнадзора в приоритете вопрос обеспечения безопасности в пунктах проведения ЕГЭ.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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воронеж, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, единый государственный экзамен (егэ)
Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор изучает инцидент с досмотром перед ЕГЭ
Рособрнадзор и минобр Воронежа изучают детали инцидента с досмотром перед ЕГЭ