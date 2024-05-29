https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949168407.html
Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ
Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ
РИА Новости РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
воронеж
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
общество
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РИА Новости Власти Воронежа не получили официальных жалоб от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ для объективного расследования - министр образования
https://ria.ru/20240529/kravtsov-1949160676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, общество
Воронеж, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Общество
Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ
В Воронеже власти не получали официальных жалоб от родителей на досмотр на ЕГЭ