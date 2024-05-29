https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949168407.html

Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ

Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Воронежские власти не получали жалоб от родителей на досмотр перед ЕГЭ

РИА Новости РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:32

2024-05-29T16:32

2024-05-29T16:32

воронеж

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

общество

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РИА Новости Власти Воронежа не получили официальных жалоб от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ для объективного расследования - министр образования

https://ria.ru/20240529/kravtsov-1949160676.html

воронеж

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, общество