https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949132058.html
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:40
2024-05-29T14:40
2024-05-29T14:58
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
воронежская область
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Рособрнадзор следит за ситуацией", - говорится в сообщении.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.Школьницу вряд ли просили приподнять кофту, жалобу в минобразования региона она не подавала, заявил РИА Новости источник в правительстве Воронежской области
https://ria.ru/20240529/ege-1949080245.html
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), воронежская область, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Воронежская область, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор следит за ситуацией с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзор следит за ситуацией", - говорится в сообщении.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области
сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.
Школьницу вряд ли просили приподнять кофту, жалобу в минобразования региона она не подавала, заявил РИА Новости источник в правительстве Воронежской области