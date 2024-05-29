https://ria.ru/20240529/donetsk-1949212009.html

ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:25

2024-05-29T19:25

2024-05-29T19:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 9.50 до 13.40 ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20240528/voennyy-1948872697.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия