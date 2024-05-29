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ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:25
2024-05-29T19:25
2024-05-29T19:25
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 9.50 до 13.40 ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240528/voennyy-1948872697.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка