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ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/donetsk-1949212009.html
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:25
2024-05-29T19:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 9.50 до 13.40 ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240528/voennyy-1948872697.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ утром сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 9.50 до 13.40 ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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