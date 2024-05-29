https://ria.ru/20240529/dietolog-1949033627.html

Диетолог предостерегла от планов похудеть к определенной дате

Диетолог предостерегла от планов похудеть к определенной дате - РИА Новости, 29.05.2024

Диетолог предостерегла от планов похудеть к определенной дате

Похудение к определенной дате является нездоровым и малоэффективным, часто приводит к еще большему набору веса, чем до похудения - лучше плавно менять привычки... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T02:48

2024-05-29T02:48

2024-05-29T02:48

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Похудение к определенной дате является нездоровым и малоэффективным, часто приводит к еще большему набору веса, чем до похудения - лучше плавно менять привычки и мягко переходить к здоровому образу жизни, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "(Диеты) - это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. Поэтому надо все-таки стараться ставить себе не сроки похудеть на сколько-то килограмм к какой-то дате, а ставить себе более реальные цели по изменению пищевого поведения, приобретению пищевых привычек", - сказала Комиссарова. Она отметила, что диеты подразумевают выход из зоны комфорта, вызывают дополнительный стресс. Из-за этого велика вероятность сорваться или быстро вернуть сброшенный вес после достижения цели - это плохо сказывается на здоровье. Так, хорошая выполнимая цель, которую легко измерить - ежедневно ходить по пять тысяч шагов. Похудение условно на семь килограммов ко дню рождения сложно измеряется, поскольку при одинаковых усилиях люди могут худеть с разной скоростью. "Пользы (от похудения к определенной дате - ред.) нет однозначно никакой. Если мы решаем снижать вес, то мы должны в целом менять свой образ жизни, делать его более здоровым. Это должно быть максимально комфортно психологически. Здоровый образ жизни должен быть всегда, а не в течение какого-то промежутка времени", - объяснила эксперт. По ее словам, для постоянного эффекта такой образ жизни должен доставлять удовольствие. Необходимо понимание, какое питание подходит, какие продукты человек любит и так далее. Все изменения должны происходить мягко, чтобы человек не набрал вес в будущем.

https://rsport.ria.ru/20231127/pitanie-1761444797.html

https://ria.ru/20240129/ves-1924117441.html

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общество