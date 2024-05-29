https://ria.ru/20240529/devochka-1949230259.html

Похитительница девочки в Ярославле рассказала, что очень хотела ребенка

Похитительница девочки в Ярославле рассказала, что очень хотела ребенка - РИА Новости, 29.05.2024

Похитительница девочки в Ярославле рассказала, что очень хотела ребенка

Похитившая двухлетнюю девочку в Ярославле женщина заявила следователям, что заранее спланировала преступление, полагая, что с ней ребенку будет лучше, рассказал РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:33

2024-05-29T21:33

2024-05-29T22:15

происшествия

ярославль

московская область (подмосковье)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Похитившая двухлетнюю девочку в Ярославле женщина заявила следователям, что заранее спланировала преступление, полагая, что с ней ребенку будет лучше, рассказал РИА Новости представитель регионального управления СК."В ходе допроса она озвучила свою позицию: она посчитала, что девочке с ней, в Московской области, будет лучше. Не объяснила почему. Это ее личное убеждение", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что похитительницу задержали, она проходит подозреваемой по уголовному делу. Обвинение женщине пока не предъявили, однако она уже дает признательные показания. По словам представителя ведомства, подозреваемая прямо заявляет, что приехала с целью забрать ребенка себе.По предварительным данным следствия, задержанная, уроженка Ярославля, несколько лет назад переехала жить и работать в Московскую область, снимала там жилье. Обратно в город она приезжала к друзьям и знакомым, но в последнее время ездила целенаправленно именно к семье девочки, окружала ребенка вниманием и заботой. Следователям она сказала, что "девочка очень хорошая, замечательная". Собеседник подчеркнул, что у матери ребенка других детей нет. Представитель СУ СК отметил, что женщина ночевала с девочкой в общежитии. Когда их нашли, они были там же, у знакомых. Собеседник агентства уточнил, что там они не выпивали — похитительница употребила алкоголь ранее, поэтому ее задержали в нетрезвом состоянии."Она сама поясняет, что ей очень хотелось ребенка и единственным способом завести его она видела вот такой", — отметили в СК.Собеседник также подчеркнул, что девочка здорова физически и психологически, добавив, что "она улыбается".Утром в среду полиция и СУ СК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери ее подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Днем женщину задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожает. Сама подозреваемая при этом была пьяна.

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949089817.html

https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html

https://ria.ru/20231201/devochka-1913131369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), россия