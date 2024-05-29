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Депутат от КПРФ прокомментировал предложенные Минфином налоговые изменения
Депутат от КПРФ прокомментировал предложенные Минфином налоговые изменения - РИА Новости, 29.05.2024
Депутат от КПРФ прокомментировал предложенные Минфином налоговые изменения
Предложенные Минфином РФ налоговые изменения - не то, чего ожидала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный, отметив, что партии не... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T01:15
2024-05-29T01:15
2024-05-29T15:21
экономика
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алексей куринный
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госдума рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения - не то, чего ожидала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный, отметив, что партии не нравится, что от НДФЛ не освобождаются лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже. Во вторник министерство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Не то, что мы ожидали. Первое - это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции - ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", - сказал депутат. При этом согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html
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экономика, россия, алексей куринный, кпрф, госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Алексей Куринный, КПРФ, Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Депутат от КПРФ прокомментировал предложенные Минфином налоговые изменения
Депутат от КПРФ Куринный назвал предложения по изменениям в налогах неожиданными
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения - не то, чего ожидала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный, отметив, что партии не нравится, что от НДФЛ не освобождаются лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже.
Во вторник министерство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Не то, что мы ожидали. Первое - это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции - ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", - сказал депутат.
При этом согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.