https://ria.ru/20240529/deptrans-1949167369.html
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП
Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:29
2024-05-29T16:29
2024-05-29T16:29
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c416a9d91c693986c837efc592ccd6a.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне ТТК, в районе дома № 3 по улице Новая Башиловка, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Заняты три полосы из четырех. Движение затруднено на три километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240410/dtp-1939205187.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bba4da446630151acb2f9d4f1c14fdf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП
Дептранс Москвы: движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП