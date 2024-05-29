https://ria.ru/20240529/deptrans-1949167369.html

В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП

В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 29.05.2024

В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП

Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:29

2024-05-29T16:29

2024-05-29T16:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне ТТК, в районе дома № 3 по улице Новая Башиловка, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Заняты три полосы из четырех. Движение затруднено на три километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240410/dtp-1939205187.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва