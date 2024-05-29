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В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 29.05.2024
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16:29 29.05.2024
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В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП
Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:29
2024-05-29T16:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне ТТК, в районе дома № 3 по улице Новая Башиловка, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Заняты три полосы из четырех. Движение затруднено на три километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП

Дептранс Москвы: движение на внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение по трем из четырех полос на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне ТТК, в районе дома № 3 по улице Новая Башиловка, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Заняты три полосы из четырех. Движение затруднено на три километра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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