https://ria.ru/20240529/cnn-1949072828.html

CNN: Израиль использовал американские снаряды для удара по Рафаху

CNN: Израиль использовал американские снаряды для удара по Рафаху - РИА Новости, 29.05.2024

CNN: Израиль использовал американские снаряды для удара по Рафаху

Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:51

2024-05-29T10:51

2024-05-29T10:51

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

биньямин нетаньяху

хамас

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов и анализ видео с места трагедии. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". "Боеприпасы, произведенные в США, были использованы при смертоносном израильском ударе по лагерю перемещенных лиц в Рафахе в воскресенье", - сообщает телеканал. По данным CNN, четыре эксперта по оружию после просмотра видео с места удара заявили, что на нем видна часть американской авиабомбы малого диаметра GBU-39. Как сообщает телеканал, на брифинге во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не знает, "какого типа боеприпасы были использованы для нанесения удара" в Рафахе. Она посоветовала обратиться за этой информацией к израильской стороне. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

https://ria.ru/20240528/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html

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рафах (провинция)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году