CNN: Израиль использовал американские снаряды для удара по Рафаху
CNN: Израиль использовал снаряды из США для удара по палаточному лагерю в Рафахе
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов и анализ видео с места трагедии.
Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
"Боеприпасы, произведенные в США, были использованы при смертоносном израильском ударе по лагерю перемещенных лиц в Рафахе в воскресенье", - сообщает телеканал.
По данным CNN, четыре эксперта по оружию после просмотра видео с места удара заявили, что на нем видна часть американской авиабомбы малого диаметра GBU-39.
Как сообщает телеканал, на брифинге во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не знает, "какого типа боеприпасы были использованы для нанесения удара" в Рафахе. Она посоветовала обратиться за этой информацией к израильской стороне.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.