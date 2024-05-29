https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html

"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией

"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией - РИА Новости, 29.05.2024

"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией

Любой вариант задействования сил Запада на Украине приведет к тому, что он станет стороной конфликта, пишет полковник в отставке Ральф Тиле для немецкого... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:37

2024-05-29T13:37

2024-05-29T15:08

в мире

украина

германия

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

focus

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Любой вариант задействования сил Запада на Украине приведет к тому, что он станет стороной конфликта, пишет полковник в отставке Ральф Тиле для немецкого издания Focus."Это стало бы началом прямого участия Запада в конфликте — участия, которого не хочет большинство граждан Германии", — предупредил он.Тиле отметил, что сейчас идут обсуждения возможности обучения солдат ВСУ западными инструкторами прямо на Украине, а также обеспечения европейскими союзниками Киева противовоздушной обороны на западе страны. Однако реализация подобных инициатив означала бы, что западные воинские части взяли на себя ключевые задачи Вооруженных сил Украины, добавил он. По его мнению, все это приведет к мировой войне.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

https://ria.ru/20240529/otvet-1949097647.html

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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, focus