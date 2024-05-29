https://ria.ru/20240529/braziliya-1949175216.html

Бразилия сняла с должности посла в Израиле

Бразилия сняла с должности посла в Израиле - РИА Новости, 29.05.2024

Бразилия сняла с должности посла в Израиле

Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле Фредерико Майера и не будет сразу же назначать нового, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:01

2024-05-29T17:01

2024-05-29T17:37

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле Фредерико Майера и не будет сразу же назначать нового, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. Газета Globo со ссылкой на специального советника бразильского президента Селсу Аморима на прошлой неделе сообщала, что Майер, ранее отозванный властями Бразилии из Тель-Авива, не вернется на свой пост. "Как сообщил в среду дипломатический источник Франс Пресс, Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле и не будет сразу же назначать замену, что усиливает напряженность между двумя странами в связи с войной Израиля в Газе", - передает агентство. В феврале бразильская газета Folha de São Paulo сообщала, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Тель-Авиве Фредерико Майера для консультаций после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил лидера Бразилии persona non grata. В феврале Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240218/gaza-1928099279.html

https://ria.ru/20240219/izrail-1928341940.html

https://ria.ru/20240219/braziliya-1928296730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, бразилия, тель-авив, луис инасиу лула да силва, исраэль кац, адольф гитлер, хамас, оон