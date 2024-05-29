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Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом - РИА Новости, 29.05.2024
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом
Представитель Пентагона отказался подтвердить или опровергнуть потерю беспилотника над Йеменом, но сказал РИА Новости, что им известно о таких сообщениях. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:24
2024-05-29T21:24
2024-05-29T22:11
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Представитель Пентагона отказался подтвердить или опровергнуть потерю беспилотника над Йеменом, но сказал РИА Новости, что им известно о таких сообщениях. "Мы в курсе сообщений, но пока не можем ничего сообщить дополнительно", - сказал он. Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира", что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник MQ-9 над йеменской провинцией Эль-Байда. Позднее в социальных сетях появились фотографии вооруженных мужчин, позирующих на обломках БПЛА в пустынном пейзаже.
https://ria.ru/20240529/raketu-1949221594.html
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в мире, йемен, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Йемен, Ансар Алла, Министерство обороны США
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом
Пентагон не прокомментировал сообщения о потере своего БПЛА в Йемене