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Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом - РИА Новости, 29.05.2024
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21:24 29.05.2024 (обновлено: 22:11 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/bpla-1949229566.html
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом - РИА Новости, 29.05.2024
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом
Представитель Пентагона отказался подтвердить или опровергнуть потерю беспилотника над Йеменом, но сказал РИА Новости, что им известно о таких сообщениях. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:24
2024-05-29T22:11
в мире
йемен
ансар алла
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Представитель Пентагона отказался подтвердить или опровергнуть потерю беспилотника над Йеменом, но сказал РИА Новости, что им известно о таких сообщениях. "Мы в курсе сообщений, но пока не можем ничего сообщить дополнительно", - сказал он. Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира", что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник MQ-9 над йеменской провинцией Эль-Байда. Позднее в социальных сетях появились фотографии вооруженных мужчин, позирующих на обломках БПЛА в пустынном пейзаже.
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в мире, йемен, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Йемен, Ансар Алла, Министерство обороны США
Пентагон не подтвердил потерю беспилотника над Йеменом

Пентагон не прокомментировал сообщения о потере своего БПЛА в Йемене

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Представитель Пентагона отказался подтвердить или опровергнуть потерю беспилотника над Йеменом, но сказал РИА Новости, что им известно о таких сообщениях.
«
"Мы в курсе сообщений, но пока не можем ничего сообщить дополнительно", - сказал он.
Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира", что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник MQ-9 над йеменской провинцией Эль-Байда. Позднее в социальных сетях появились фотографии вооруженных мужчин, позирующих на обломках БПЛА в пустынном пейзаже.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Вчера, 20:20
 
В миреЙеменАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
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