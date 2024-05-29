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Боррель допустил, что ЕС может стать оборонительным союзом - РИА Новости, 29.05.2024
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12:28 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/borrel-1949096912.html
Боррель допустил, что ЕС может стать оборонительным союзом
Боррель допустил, что ЕС может стать оборонительным союзом - РИА Новости, 29.05.2024
Боррель допустил, что ЕС может стать оборонительным союзом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что в будущем Евросоюз может проводить общую политику в области обороны, но это потребует уступок государств-членов... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:28
2024-05-29T12:28
в мире
европа
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что в будущем Евросоюз может проводить общую политику в области обороны, но это потребует уступок государств-членов в вопросах, касающихся суверенитета. "Государства члены ЕС отвечают за политику в области обороны, они хотят проводить общую политику… Но армия - это последний признак суверенитета, мы можем иметь общую валюту, но совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства. Поэтому строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства-члены ЕС. Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", - сказал Боррель, выступая на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе.
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в мире, европа, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Европа, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель допустил, что ЕС может стать оборонительным союзом

Боррель: в будущем ЕС может проводить общую политику в области обороны

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что в будущем Евросоюз может проводить общую политику в области обороны, но это потребует уступок государств-членов в вопросах, касающихся суверенитета.
"Государства члены ЕС отвечают за политику в области обороны, они хотят проводить общую политику… Но армия - это последний признак суверенитета, мы можем иметь общую валюту, но совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства. Поэтому строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства-члены ЕС. Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", - сказал Боррель, выступая на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе.
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