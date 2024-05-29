https://ria.ru/20240529/blumberg-1949167594.html

В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта

В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта - РИА Новости, 29.05.2024

В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:29

2024-05-29T16:29

2024-05-29T16:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

аджа лябиб

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта. "Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - говорится в сообщении агентства Блумберг, интервью которому дал Подоляк. Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе". По его словам, с учетом протяженности линии боевого соприкосновения и интенсивности боев для Киева было бы "оптимальным" получение 100-120 истребителей. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948025133.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, аджа лябиб, нато