В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта
Блумберг: Киев просит Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта
Истребители ВВС США F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта.
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"Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - говорится в сообщении агентства Блумберг, интервью которому дал Подоляк.
Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе".
По его словам, с учетом протяженности линии боевого соприкосновения и интенсивности боев для Киева было бы "оптимальным" получение 100-120 истребителей.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.