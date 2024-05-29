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В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 29.05.2024 (обновлено: 16:30 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/blumberg-1949167594.html
В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта
В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта - РИА Новости, 29.05.2024
В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:29
2024-05-29T16:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
аджа лябиб
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта. "Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - говорится в сообщении агентства Блумберг, интервью которому дал Подоляк. Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе". По его словам, с учетом протяженности линии боевого соприкосновения и интенсивности боев для Киева было бы "оптимальным" получение 100-120 истребителей. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948025133.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, аджа лябиб, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Аджа Лябиб, НАТО
В Киеве просят Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта

Блумберг: Киев просит Запад предоставить 60 истребителей для защиты линии фронта

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта.
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"Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - говорится в сообщении агентства Блумберг, интервью которому дал Подоляк.
Самолет F-16
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24 мая, 00:14
Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе".
По его словам, с учетом протяженности линии боевого соприкосновения и интенсивности боев для Киева было бы "оптимальным" получение 100-120 истребителей.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАджа ЛябибНАТО
 
 
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