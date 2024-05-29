https://ria.ru/20240529/blokha-1949124733.html

Сибирский художник-микроминиатюрист подковал блоху

Сибирский художник-микроминиатюрист подковал блоху - РИА Новости, 29.05.2024

Сибирский художник-микроминиатюрист подковал блоху

Сибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин сообщил, что подковал блоху для экспозиции дома-музея русского писателя Николая Лескова в Орле, увидеть... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:15

2024-05-29T14:15

2024-05-29T14:22

культура

россия

николай лесков

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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Сибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин сообщил, что подковал блоху для экспозиции дома-музея русского писателя Николая Лескова в Орле, увидеть работы можно будет в июне. "В прошлом году ко мне обратился Дом-музей Н.С. Лескова из Орла. Они хотели бы видеть в экспозиции подкованную блоху… Подумал и согласился. Лесков для меня великий писатель, я очень люблю его творчество", - написал мастер в Telegram-канале. Он пояснил РИА Новости, что подковал настоящую высушенную блоху размером около 2 миллиметров, ширина подковки – около 50 микрон. Если на нее положить человеческий волос, то он перекроет подковку, пояснил мастер. "Подковки из специальной краски. Когда я в свое время подковал свою первую блоху, то сделал это платиновыми подковками и стальными гвоздиками. И сильно огорчился, потому что цвета гвоздей и подковки слились… Здесь я использовал стальные гвоздики с золотыми шляпками", - рассказал Анискин. Передать работу в дом-музей Лескова художник планирует лично в июне этого года. Владимир Анискин – известный российский художник-микроминиатюрист, занимается микроминиатюрами с 1998 года. Среди его работ – подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке. Также он создал на срезе макового зернышка две самые маленькие в России книги размером 70 на 90 микрометров. "Левша" ("Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе") – знаменитый рассказ Николая Лескова в жанре сказа, написанный и опубликованный в 1881 году.

https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

https://ria.ru/20231213/muzey-1915631391.html

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россия, николай лесков