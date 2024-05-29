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Белый дом запросит у конгресса 50 миллионов долларов на помощь Молдавии
Белый дом запросит у конгресса 50 миллионов долларов на помощь Молдавии - РИА Новости, 29.05.2024
Белый дом запросит у конгресса 50 миллионов долларов на помощь Молдавии
Белый дом запросит у конгресса дополнительные 50 миллионов долларов на помощь Молдавии, в том числе в противодействии влиянию России, сказал госсекретарь Энтони РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:28
2024-05-29T18:28
2024-05-29T18:37
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом запросит у конгресса дополнительные 50 миллионов долларов на помощь Молдавии, в том числе в противодействии влиянию России, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. "Сегодня я объявляю, что мы будем работать с нашим конгрессом над выделением дополнительных 50 миллионов долларов для продолжения этой работы – от реформирования энергетического и сельскохозяйственного секторов до борьбы с дезинформацией", - сообщил он на пресс-конференции в Кишинёве. Средства, по его словам, помогут гражданам Молдавии "сопротивляться российскому вмешательству, провести свободные и справедливые выборы, продолжать движение в Евросоюз". Россия традиционно отрицает обвинения во вмешательство во внутренние дела других стран, включая Молдавию.
https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949112986.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, энтони блинкен
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Энтони Блинкен
Белый дом запросит у конгресса 50 миллионов долларов на помощь Молдавии
Блинкен: Белый дом запросит у конгресса $50 млн на помощь Молдавии