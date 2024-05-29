https://ria.ru/20240529/belavia-1949094944.html
Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа"
Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа" - РИА Новости, 29.05.2024
Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа"
Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил в среду иск белорусской авиакомпании "Белавиа", добивавшейся снятия европейский санкций, говорится в поставлении суда. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:21
2024-05-29T12:21
2024-05-29T12:27
евросоюз
белавиа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил в среду иск белорусской авиакомпании "Белавиа", добивавшейся снятия европейский санкций, говорится в поставлении суда."Иск отклонен. "Белавиа" предписано оплатить издержки", - говорится в документе.Страны ЕС, с которыми у авиакомпании "Белавиа" была развитая сеть авиасообщения, в 2021 году ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Тогда ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
https://ria.ru/20240528/sanktsii-1949016596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, белавиа, в мире
Евросоюз, Белавиа, В мире
Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа"
Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск "Белавиа" о снятии санкций