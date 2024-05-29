https://ria.ru/20240529/belavia-1949094944.html

Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа"

Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа" - РИА Новости, 29.05.2024

Суд ЕС отказался снимать санкции с "Белавиа"

Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил в среду иск белорусской авиакомпании "Белавиа", добивавшейся снятия европейский санкций, говорится в поставлении суда. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:21

2024-05-29T12:21

2024-05-29T12:27

евросоюз

белавиа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил в среду иск белорусской авиакомпании "Белавиа", добивавшейся снятия европейский санкций, говорится в поставлении суда."Иск отклонен. "Белавиа" предписано оплатить издержки", - говорится в документе.Страны ЕС, с которыми у авиакомпании "Белавиа" была развитая сеть авиасообщения, в 2021 году ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Тогда ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.

https://ria.ru/20240528/sanktsii-1949016596.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, белавиа, в мире