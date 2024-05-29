https://ria.ru/20240529/bashkiriya-1949223307.html

В Башкирии мужчина умер, катаясь на гидроскутере

В Башкирии мужчина умер, катаясь на гидроскутере - РИА Новости, 29.05.2024

В Башкирии мужчина умер, катаясь на гидроскутере

Следователи устанавливают обстоятельства смерти уфимца, который скончался, получив травму головы во время катания на гидроскутере, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:28

2024-05-29T20:28

2024-05-29T20:28

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 29 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти уфимца, который скончался, получив травму головы во время катания на гидроскутере, сообщает СУСК РФ по Башкирии. "По предварительным данным, вечером 28 мая двое мужчин и подросток катались на трех гидроскутерах по реке Дема вблизи села Юматово. Проезжая понтонную переправу, 54-летний мужчина, который двигался впереди остальных, совершил столкновение с металлическим тросом, удерживающим понтонный мост, в результате получил травму головы, вследствие которой скончался на месте", - говорится в релизе ведомства. Башкирские спасатели сообщают, что мужчина, который шел первым, не заметил металлический трос, протянутый поперек реки, и зацепился за него. "Сотрудники ГИМС МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке",- добавили в ГУ МЧС по региону. В соцсетях распространили видео момента трагедии. По кадрам видно, что тросом, перетянутым через реку, мужчине отрывает часть головы. Также по видео ясно, что другие участники катания, увидев инцидент, сумели развернуться, не доезжая до троса.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948881958.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)