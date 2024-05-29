https://ria.ru/20240529/banda-1949033469.html
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды - РИА Новости, 29.05.2024
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды
Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T02:35
2024-05-29T02:35
2024-05-29T05:38
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ. "Следователи СУСК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы Владислава Вербы, который обвиняется в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере у предпринимателей, совершенных в составе организованной преступный группы (пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2008 по 2013 год в Арсеньеве обвиняемый, его сводный брат Александр Верба и местный житель Игорь Третьяков вымогали у предпринимателей крупные суммы, угрожали им и их близким, применяли насилие. Например, в 2013 году обвиняемый узнал о споре между двумя предпринимателями, которые занимались лесозаготовительной деятельностью. Один из них был под "защитой" группировки Вербы, и фигурант начал с угрозами и побоями вымогать у второго 6 миллионов рублей. Потерпевший отдал банде внедорожник и два трактора. Обвиняемый и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела, оно направлено прокурору. В отношении Владислава Вербы и еще четырех человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде. Уголовные дела в отношении других участников банды выделены в отдельное производство, они находятся в международном розыске.
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россия, происшествия, приморский край
Россия, Происшествия, Приморский край
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды
В Приморье расследовали дело против главы банды, вымогавшей деньги у бизнесменов
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
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"Следователи СУСК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы Владислава Вербы, который обвиняется в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере у предпринимателей, совершенных в составе организованной преступный группы (пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2008 по 2013 год в Арсеньеве обвиняемый, его сводный брат Александр Верба и местный житель Игорь Третьяков вымогали у предпринимателей крупные суммы, угрожали им и их близким, применяли насилие.
Например, в 2013 году обвиняемый узнал о споре между двумя предпринимателями, которые занимались лесозаготовительной деятельностью. Один из них был под "защитой" группировки Вербы, и фигурант начал с угрозами и побоями вымогать у второго 6 миллионов рублей. Потерпевший отдал банде внедорожник и два трактора.
Обвиняемый и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела, оно направлено прокурору. В отношении Владислава Вербы и еще четырех человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде.
Уголовные дела в отношении других участников банды выделены в отдельное производство, они находятся в международном розыске.