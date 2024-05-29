Рейтинг@Mail.ru
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 29.05.2024 (обновлено: 05:38 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/banda-1949033469.html
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды - РИА Новости, 29.05.2024
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды
Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T02:35
2024-05-29T05:38
россия
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ. "Следователи СУСК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы Владислава Вербы, который обвиняется в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере у предпринимателей, совершенных в составе организованной преступный группы (пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2008 по 2013 год в Арсеньеве обвиняемый, его сводный брат Александр Верба и местный житель Игорь Третьяков вымогали у предпринимателей крупные суммы, угрожали им и их близким, применяли насилие. Например, в 2013 году обвиняемый узнал о споре между двумя предпринимателями, которые занимались лесозаготовительной деятельностью. Один из них был под "защитой" группировки Вербы, и фигурант начал с угрозами и побоями вымогать у второго 6 миллионов рублей. Потерпевший отдал банде внедорожник и два трактора. Обвиняемый и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела, оно направлено прокурору. В отношении Владислава Вербы и еще четырех человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде. Уголовные дела в отношении других участников банды выделены в отдельное производство, они находятся в международном розыске.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948063877.html
https://ria.ru/20240419/banda-1941162369.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, приморский край
Россия, Происшествия, Приморский край
В Приморье завершили расследование дела против главаря банды

В Приморье расследовали дело против главы банды, вымогавшей деньги у бизнесменов

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"Следователи СУСК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы Владислава Вербы, который обвиняется в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере у предпринимателей, совершенных в составе организованной преступный группы (пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов
24 мая, 10:19
По версии следствия, с 2008 по 2013 год в Арсеньеве обвиняемый, его сводный брат Александр Верба и местный житель Игорь Третьяков вымогали у предпринимателей крупные суммы, угрожали им и их близким, применяли насилие.
Например, в 2013 году обвиняемый узнал о споре между двумя предпринимателями, которые занимались лесозаготовительной деятельностью. Один из них был под "защитой" группировки Вербы, и фигурант начал с угрозами и побоями вымогать у второго 6 миллионов рублей. Потерпевший отдал банде внедорожник и два трактора.
Обвиняемый и его защитник закончили знакомиться с материалами уголовного дела, оно направлено прокурору. В отношении Владислава Вербы и еще четырех человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде.
Уголовные дела в отношении других участников банды выделены в отдельное производство, они находятся в международном розыске.
Суд Москвы избрал меру пресечения членам банды из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
19 апреля, 22:29
 
РоссияПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала