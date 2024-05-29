Рейтинг@Mail.ru
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 29.05.2024 (обновлено: 15:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ballon-1949123883.html
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом - РИА Новости, 29.05.2024
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом
Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:13
2024-05-29T15:17
происшествия
ленинский район
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949146043_0:56:1212:738_1920x0_80_0_0_69d18e979fdfd5ecb00969f05cda7a42.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии."По предварительной информации, в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.Прокуратура Ленинского района Чебоксар организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
ленинский район
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949146043_114:0:1098:738_1920x0_80_0_0_ff7d6327c9107177c7645d283c8a18d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинский район, чебоксары
Происшествия, Ленинский район, Чебоксары
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом

В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, о пострадавших не сообщается

© Фото : Прокуратура Чувашии/TelegramМесто разрыва баллона с газом в помещении ресторана в Чебоксарах
Место разрыва баллона с газом в помещении ресторана в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Прокуратура Чувашии/Telegram
Место разрыва баллона с газом в помещении ресторана в Чебоксарах
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии.
«
"По предварительной информации, в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.
Прокуратура Ленинского района Чебоксар организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Место происшествия — в частном доме в Севастополе произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
6 февраля, 09:16
 
ПроисшествияЛенинский районЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала