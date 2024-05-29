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В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом

В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом - РИА Новости, 29.05.2024

В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом

Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:13

2024-05-29T14:13

2024-05-29T15:17

происшествия

ленинский район

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии."По предварительной информации, в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.Прокуратура Ленинского района Чебоксар организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html

ленинский район

чебоксары

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происшествия, ленинский район, чебоксары