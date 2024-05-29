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В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом - РИА Новости, 29.05.2024
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом
Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:13
2024-05-29T14:13
2024-05-29T15:17
происшествия
ленинский район
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Баллон с газом разорвало в ресторане гостиницы на улице Ярославской в Чебоксарах, сообщила прокуратура Чувашии."По предварительной информации, в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.Прокуратура Ленинского района Чебоксар организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
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происшествия, ленинский район, чебоксары
Происшествия, Ленинский район, Чебоксары
В ресторане гостиницы в Чебоксарах разорвался баллон с газом
В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, о пострадавших не сообщается