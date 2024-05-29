https://ria.ru/20240529/bakalchuk-1949081644.html

Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов - РИА Новости, 29.05.2024

Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что в России нужно создать новое министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:24

2024-05-29T11:24

2024-05-29T11:24

экономика

россия

татьяна бакальчук

виктор евтухов

сергей беляков

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ozon

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что в России нужно создать новое министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов. "Мы себя, с одной стороны, … считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. … Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - заявила Бакальчук в ходе пленарной сессии в рамках форума "Неделя российского ритейла 2024". Она также выразила надежду на то, что, возможно, результатом данной сессии будет какое-то решение, которое позволит "объединить нас всех (игроков электронной коммерции - ред.) под одну крышу". Модератор сессии, в свою очередь, предложил статс-секретарю - замминистра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову тогда возглавить такое министерство. Однако Евтухов отметил, что "обычно все присоединяет к себе Минпромторг". "Вы полностью в нашей орбите", - добавил замминистра, обращаясь к Бакальчук. При этом и глава Wildberries, и управляющий директор Ozon Сергей Беляков подчеркнули, что не против регулирования отрасли.

https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

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экономика, россия, татьяна бакальчук, виктор евтухов, сергей беляков, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ozon