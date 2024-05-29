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Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов - РИА Новости, 29.05.2024
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11:24 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/bakalchuk-1949081644.html
Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов
Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов - РИА Новости, 29.05.2024
Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что в России нужно создать новое министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:24
2024-05-29T11:24
экономика
россия
татьяна бакальчук
виктор евтухов
сергей беляков
wildberries
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ozon
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что в России нужно создать новое министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов. "Мы себя, с одной стороны, … считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. … Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - заявила Бакальчук в ходе пленарной сессии в рамках форума "Неделя российского ритейла 2024". Она также выразила надежду на то, что, возможно, результатом данной сессии будет какое-то решение, которое позволит "объединить нас всех (игроков электронной коммерции - ред.) под одну крышу". Модератор сессии, в свою очередь, предложил статс-секретарю - замминистра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову тогда возглавить такое министерство. Однако Евтухов отметил, что "обычно все присоединяет к себе Минпромторг". "Вы полностью в нашей орбите", - добавил замминистра, обращаясь к Бакальчук. При этом и глава Wildberries, и управляющий директор Ozon Сергей Беляков подчеркнули, что не против регулирования отрасли.
https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html
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экономика, россия, татьяна бакальчук, виктор евтухов, сергей беляков, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ozon
Экономика, Россия, Татьяна Бакальчук, Виктор Евтухов, Сергей Беляков, Wildberries, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ozon
Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Бакальчук: нужно создать министерство, регулирующее ритейл и маркетплейсы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГенеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что в России нужно создать новое министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов.
«
"Мы себя, с одной стороны, … считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. … Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - заявила Бакальчук в ходе пленарной сессии в рамках форума "Неделя российского ритейла 2024".
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Она также выразила надежду на то, что, возможно, результатом данной сессии будет какое-то решение, которое позволит "объединить нас всех (игроков электронной коммерции - ред.) под одну крышу".
Модератор сессии, в свою очередь, предложил статс-секретарю - замминистра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову тогда возглавить такое министерство.
Однако Евтухов отметил, что "обычно все присоединяет к себе Минпромторг". "Вы полностью в нашей орбите", - добавил замминистра, обращаясь к Бакальчук.
При этом и глава Wildberries, и управляющий директор Ozon Сергей Беляков подчеркнули, что не против регулирования отрасли.
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ЭкономикаРоссияТатьяна БакальчукВиктор ЕвтуховСергей БеляковWildberriesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ozon
 
 
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