https://ria.ru/20240529/azarov-1949148161.html
Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем
Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем - РИА Новости, 29.05.2024
Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем
Владимир Зеленский с 21 мая в соответствии с Конституцией Украины стал самозванцем, он не легитимен, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:20
2024-05-29T15:20
2024-05-29T15:35
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с 21 мая в соответствии с Конституцией Украины стал самозванцем, он не легитимен, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени"."Ну конечно, нет. Ну каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем", - сказал Азаров.Он добавил, что вокруг Зеленского организовалась преступная объединенная группировка, которая узурпировала власть и использует незаконно полномочия президента."Вы можете себе представить, военный конфликт продолжается уже третий год. Сколько он будет продолжаться, еще трудно сказать. И что, он будет все это время продолжать узурпировать власть? Возникает законный вопрос", - подчеркнул Азаров.Он также пояснил, что Зеленский не подал письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения Конституции и разрешить ему продлить свои полномочия, так как сам же антиконституционно отозвал председателя Конституционного суда."После вот такого конфликта с Конституционным судом, когда он практически его ликвидировал, у него не осталось больше никаких возможностей для того, чтобы найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти. Поэтому он совершает уголовные преступления, и все его окружение тоже, незаконно занимая пост президента, незаконно издавая указы, распоряжения и осуществляя другие полномочия", - заключил экс-премьер Украины.
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html
https://ria.ru/20240529/peskov-1949100524.html
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украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), В мире
Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский с 21 мая стал самозванцем, он не легитимен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с 21 мая в соответствии с Конституцией Украины стал самозванцем, он не легитимен, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
"Ну конечно, нет. Ну каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем", - сказал Азаров.
Он добавил, что вокруг Зеленского организовалась преступная объединенная группировка, которая узурпировала власть и использует незаконно полномочия президента.
"Вы можете себе представить, военный конфликт продолжается уже третий год. Сколько он будет продолжаться, еще трудно сказать. И что, он будет все это время продолжать узурпировать власть? Возникает законный вопрос", - подчеркнул Азаров.
Он также пояснил, что Зеленский не подал письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения Конституции и разрешить ему продлить свои полномочия, так как сам же антиконституционно отозвал председателя Конституционного суда.
"После вот такого конфликта с Конституционным судом, когда он практически его ликвидировал, у него не осталось больше никаких возможностей для того, чтобы найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти. Поэтому он совершает уголовные преступления, и все его окружение тоже, незаконно занимая пост президента, незаконно издавая указы, распоряжения и осуществляя другие полномочия", - заключил экс-премьер Украины.