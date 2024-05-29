https://ria.ru/20240529/azarov-1949148161.html

Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем

Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем - РИА Новости, 29.05.2024

Экс-премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем

Владимир Зеленский с 21 мая в соответствии с Конституцией Украины стал самозванцем, он не легитимен, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:20

2024-05-29T15:20

2024-05-29T15:35

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с 21 мая в соответствии с Конституцией Украины стал самозванцем, он не легитимен, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени"."Ну конечно, нет. Ну каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем", - сказал Азаров.Он добавил, что вокруг Зеленского организовалась преступная объединенная группировка, которая узурпировала власть и использует незаконно полномочия президента."Вы можете себе представить, военный конфликт продолжается уже третий год. Сколько он будет продолжаться, еще трудно сказать. И что, он будет все это время продолжать узурпировать власть? Возникает законный вопрос", - подчеркнул Азаров.Он также пояснил, что Зеленский не подал письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения Конституции и разрешить ему продлить свои полномочия, так как сам же антиконституционно отозвал председателя Конституционного суда."После вот такого конфликта с Конституционным судом, когда он практически его ликвидировал, у него не осталось больше никаких возможностей для того, чтобы найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти. Поэтому он совершает уголовные преступления, и все его окружение тоже, незаконно занимая пост президента, незаконно издавая указы, распоряжения и осуществляя другие полномочия", - заключил экс-премьер Украины.

https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html

https://ria.ru/20240529/peskov-1949100524.html

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украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), в мире