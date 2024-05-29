https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html

Над Армавиром сбили беспилотник

Над Армавиром сбили беспилотник - РИА Новости, 29.05.2024

Над Армавиром сбили беспилотник

ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:34

2024-05-29T07:34

2024-05-29T08:28

специальная военная операция на украине

армавир

вениамин кондратьев

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Место падения беспилотника ищут, задействовали специальные службы, добавил Кондратьев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

https://ria.ru/20240529/minoborony-1949043842.html

армавир

краснодарский край

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армавир, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия