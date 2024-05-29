https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html
Над Армавиром сбили беспилотник
Над Армавиром сбили беспилотник - РИА Новости, 29.05.2024
Над Армавиром сбили беспилотник
ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:34
2024-05-29T07:34
2024-05-29T08:28
специальная военная операция на украине
армавир
вениамин кондратьев
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Место падения беспилотника ищут, задействовали специальные службы, добавил Кондратьев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
https://ria.ru/20240529/minoborony-1949043842.html
армавир
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армавир, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Армавир, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Происшествия
Над Армавиром сбили беспилотник
Губернатор Кондратьев: ПВО сбила над Армавиром беспилотник