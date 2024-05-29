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Над Армавиром сбили беспилотник - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 29.05.2024 (обновлено: 08:28 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html
Над Армавиром сбили беспилотник
Над Армавиром сбили беспилотник - РИА Новости, 29.05.2024
Над Армавиром сбили беспилотник
ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:34
2024-05-29T08:28
специальная военная операция на украине
армавир
вениамин кондратьев
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.&quot;Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края&quot;, — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Место падения беспилотника ищут, задействовали специальные службы, добавил Кондратьев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
https://ria.ru/20240529/minoborony-1949043842.html
армавир
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армавир, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Армавир, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Происшествия
Над Армавиром сбили беспилотник

Губернатор Кондратьев: ПВО сбила над Армавиром беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«

"Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края", — написал он.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Место падения беспилотника ищут, задействовали специальные службы, добавил Кондратьев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеАрмавирВениамин КондратьевКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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