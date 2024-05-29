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Анализ: россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь - РИА Новости, 29.05.2024
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14:58 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/analiz-1949139452.html
Анализ: россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь
Анализ: россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь - РИА Новости, 29.05.2024
Анализ: россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь
В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:58
2024-05-29T14:58
россия
мегафон
электросамокат
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше 45 лет пользуются кикшеринговыми сервисами больше, чем молодежь от 18 до 25 лет, подсчитали специалисты "Мегафона". "На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории", - говорится в исследовании. Отмечается, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число пользователей в возрасте 25-44 лет - лишь на 15%. В целом, аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам аналитиков, чаще арендовать электросамокаты, как и в прошлом году, предпочитают мужчины - 54%, при этом женская аудитория за год выросла с 39% до 46%. Больше всего сервисами кикшеринга пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всего трафика, потраченного в приложениях аренды электросамокатов.
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россия, мегафон, электросамокат
Россия, Мегафон, электросамокат

Анализ: россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов в центре Москвы
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция проката электросамокатов в центре Москвы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше 45 лет пользуются кикшеринговыми сервисами больше, чем молодежь от 18 до 25 лет, подсчитали специалисты "Мегафона".
"На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число пользователей в возрасте 25-44 лет - лишь на 15%.
В целом, аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам аналитиков, чаще арендовать электросамокаты, как и в прошлом году, предпочитают мужчины - 54%, при этом женская аудитория за год выросла с 39% до 46%.
Больше всего сервисами кикшеринга пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всего трафика, потраченного в приложениях аренды электросамокатов.
 
РоссияМегафонэлектросамокат
 
 
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