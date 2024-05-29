https://ria.ru/20240529/alkogol-1949126395.html

На летних верандах кафе с 1 июня будут продавать алкоголь

На летних верандах кафе с 1 июня будут продавать алкоголь - РИА Новости, 29.05.2024

На летних верандах кафе с 1 июня будут продавать алкоголь

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе, баров и ресторанов. Соответствующий документ... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:19

2024-05-29T14:19

2024-05-29T14:21

коммерческая недвижимость

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

алкоголь

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе, баров и ресторанов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в "сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей". Под ними понимается временное сооружение и (или) временная конструкция, предназначенные для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему. При этом в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства к размещению и обустройству сезонного зала или зоны. Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, сказано в пояснительной записке. Ранее закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции не предусматривал ее розничной продажи в летних (сезонных) кафе. А это могли быть, например, веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Вследствие такой правовой неопределенности обслуживание посетителей сезонных (летних) кафе алкогольными напитками образовывало предмет административного правонарушения и могло повлечь наказание как для организации, так и для посетителей, говорится в пояснительной записке. Что касается розничной продажи алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2026 года для юрлиц в этих регионах не будут действовать некоторые ограничения в части мест продажи алкоголя, для ИП – пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Для получения лицензии на розничную продажу алкоголя юрлицам также временно не надо будет представлять документы, подтверждающие наличие у них складских помещений и стационарных торговых объектов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы по сезонным залам (зонам) - с 1 июня 2024 года. Кроме того, закон разрешает до 1 сентября 2026 года использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

https://ria.ru/20240408/alkogol-1938529022.html

https://ria.ru/20231205/zapret-1913880878.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коммерческая недвижимость, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, алкоголь