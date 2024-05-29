https://ria.ru/20240529/aktivy-1949039461.html

В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний - РИА Новости, 29.05.2024

В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

В России не будут национализировать активы ушедших западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:53

2024-05-29T05:53

2024-05-29T10:24

россия

москва

дмитрий биричевский

экономика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России не будут национализировать активы ушедших западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский."Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран", — сказал он.Россия, как указал дипломат, в отличие от западных стран "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы". Биричевский подчеркнул, что Москва готова оказывать всю необходимую поддержку оставшимся на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны и выполнения социальных обязательств.Президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов при изъятии российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

https://ria.ru/20240523/aktivy-1947959601.html

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россия, москва, дмитрий биричевский, экономика