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В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний - РИА Новости, 29.05.2024
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05:53 29.05.2024 (обновлено: 10:24 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/aktivy-1949039461.html
В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний
В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний - РИА Новости, 29.05.2024
В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний
В России не будут национализировать активы ушедших западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:53
2024-05-29T10:24
россия
москва
дмитрий биричевский
экономика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России не будут национализировать активы ушедших западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.&quot;Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран&quot;, — сказал он.Россия, как указал дипломат, в отличие от западных стран "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы". Биричевский подчеркнул, что Москва готова оказывать всю необходимую поддержку оставшимся на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны и выполнения социальных обязательств.Президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов при изъятии российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.
https://ria.ru/20240523/aktivy-1947959601.html
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россия, москва, дмитрий биричевский, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Экономика
В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

МИД: речи о национализации в России активов ушедших западных компаний не идет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России не будут национализировать активы ушедших западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«

"Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран", — сказал он.

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Россия, как указал дипломат, в отличие от западных стран "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы". Биричевский подчеркнул, что Москва готова оказывать всю необходимую поддержку оставшимся на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны и выполнения социальных обязательств.
Президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов при изъятии российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран.
Временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.
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