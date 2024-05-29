Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО
Advance: Западу придется решить судьбу Украины из-за продвижения ВС России
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА 29 мая — РИА Новости. Западу придется принять решение о судьбе Украины из-за продвижения российских военных, пишет Advance.
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"Русские продвигаются уверенно, и все более очевидно, что вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. Решение окончательное. Придется определиться, что именно нужно от Украины Западу, чего он хочет добиться этим конфликтом," — говорится в материале.
Как отметил обозреватель, у Запада больше не осталось никакого нового оружия для Украины, которое могло бы давать хоть какую-то надежду Киеву на победу в конфликте, и теперь настало время решать дальнейшую судьбу страны.
По мнению автора, Запад может либо продолжать безрезультатно поддерживать Киев оружием, из-за чего конфликт может перейти в войну, в которую будут втянуты напрямую союзники Украины, либо заставить страну пойти на переговоры.
В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. Минобороны России 26 мая сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
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