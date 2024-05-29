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Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
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10:18 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html
Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО
Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО
Западу придется принять решение о судьбе Украины из-за продвижения российских военных, пишет Advance. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:18
2024-05-29T10:18
в мире
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россия
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вооруженные силы украины
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политика
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МОСКВА 29 мая — РИА Новости. Западу придется принять решение о судьбе Украины из-за продвижения российских военных, пишет Advance."Русские продвигаются уверенно, и все более очевидно, что вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. Решение окончательное. Придется определиться, что именно нужно от Украины Западу, чего он хочет добиться этим конфликтом," — говорится в материале.Как отметил обозреватель, у Запада больше не осталось никакого нового оружия для Украины, которое могло бы давать хоть какую-то надежду Киеву на победу в конфликте, и теперь настало время решать дальнейшую судьбу страны.По мнению автора, Запад может либо продолжать безрезультатно поддерживать Киев оружием, из-за чего конфликт может перейти в войну, в которую будут втянуты напрямую союзники Украины, либо заставить страну пойти на переговоры.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. Минобороны России 26 мая сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240529/telegraph-1949054376.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, киев, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев, Политика
Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО

Advance: Западу придется решить судьбу Украины из-за продвижения ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА 29 мая — РИА Новости. Западу придется принять решение о судьбе Украины из-за продвижения российских военных, пишет Advance.
«
"Русские продвигаются уверенно, и все более очевидно, что вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. Решение окончательное. Придется определиться, что именно нужно от Украины Западу, чего он хочет добиться этим конфликтом," — говорится в материале.
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Как отметил обозреватель, у Запада больше не осталось никакого нового оружия для Украины, которое могло бы давать хоть какую-то надежду Киеву на победу в конфликте, и теперь настало время решать дальнейшую судьбу страны.
По мнению автора, Запад может либо продолжать безрезультатно поддерживать Киев оружием, из-за чего конфликт может перейти в войну, в которую будут втянуты напрямую союзники Украины, либо заставить страну пойти на переговоры.
В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. Минобороны России 26 мая сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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