https://ria.ru/20240528/zyuganov-1948830992.html

Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов

Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов - РИА Новости, 28.05.2024

Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:31

2024-05-28T10:31

2024-05-28T10:31

политика

россия

геннадий зюганов

владимир путин

ли цян

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. "Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - сказал Зюганов на заседании фракции. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня

https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, ли цян