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Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов - РИА Новости, 28.05.2024
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10:31 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zyuganov-1948830992.html
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов - РИА Новости, 28.05.2024
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:31
2024-05-28T10:31
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
ли цян
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. "Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - сказал Зюганов на заседании фракции. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня
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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, ли цян
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Ли Цян
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов

Зюганов: выступление Путина на ПМЭФ запланировано на 7 июня

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.
"Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - сказал Зюганов на заседании фракции.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня
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