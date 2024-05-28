https://ria.ru/20240528/zyuganov-1948830992.html
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов - РИА Новости, 28.05.2024
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:31
2024-05-28T10:31
2024-05-28T10:31
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
ли цян
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. "Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - сказал Зюганов на заседании фракции. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, ли цян
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Ли Цян
Путин 7 июня выступит на ПМЭФ, сообщил Зюганов
Зюганов: выступление Путина на ПМЭФ запланировано на 7 июня