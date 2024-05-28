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Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
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Краснодарский край
 
22:56 28.05.2024 (обновлено: 22:58 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zernovye-1949018136.html
Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан
Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан
Краснодарский край готов поставлять семена зерновых собственной селекции и в Узбекистан, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках встречи с... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:56
2024-05-28T22:58
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
узбекистан
ташкент
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Краснодарский край готов поставлять семена зерновых собственной селекции и в Узбекистан, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках встречи с хокимом Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте. "Узбекистан – один из ключевых партнеров Краснодарского края. Мы заинтересованы в расширении межрегионального сотрудничества, укреплении торгово-экономических связей… Главный центр селекции зерна в России – Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко находится в Краснодаре. Многие российские регионы закупают эти семена и получают хорошие результаты. Мы можем поставлять зерновые собственной селекции и в Узбекистан. Кроме того, планируем наращивать поставки мясной, молочной, масло-жировой промышленности. Готовы поставлять упаковку, пищевое, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов, продуктов питания", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он также отметил, что после ухода западных компаний с российского рынка кубанские производители прочно заняли свою нишу и готовы выходить на зарубежные рынки. "Мы знаем о высоком качестве кубанских семян пшеницы и заинтересованы в их поставках. Готовы взаимодействовать с Краснодарским краем во всех отраслях – экономической, инвестиционной, гуманитарно-культурной", - добавил Махмудалиев. За последние три года товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном увеличился в три раза - до 240 миллионов долларов, добавляют власти.
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, узбекистан, ташкент
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Узбекистан, Ташкент

Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан

© iStock.com / AlexRathsИсследование пшеницы в лаборатории
Исследование пшеницы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / AlexRaths
Исследование пшеницы в лаборатории. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Краснодарский край готов поставлять семена зерновых собственной селекции и в Узбекистан, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках встречи с хокимом Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте.
«
"Узбекистан – один из ключевых партнеров Краснодарского края. Мы заинтересованы в расширении межрегионального сотрудничества, укреплении торгово-экономических связей… Главный центр селекции зерна в России – Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко находится в Краснодаре. Многие российские регионы закупают эти семена и получают хорошие результаты. Мы можем поставлять зерновые собственной селекции и в Узбекистан. Кроме того, планируем наращивать поставки мясной, молочной, масло-жировой промышленности. Готовы поставлять упаковку, пищевое, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов, продуктов питания", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он также отметил, что после ухода западных компаний с российского рынка кубанские производители прочно заняли свою нишу и готовы выходить на зарубежные рынки.
"Мы знаем о высоком качестве кубанских семян пшеницы и заинтересованы в их поставках. Готовы взаимодействовать с Краснодарским краем во всех отраслях – экономической, инвестиционной, гуманитарно-культурной", - добавил Махмудалиев.
За последние три года товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном увеличился в три раза - до 240 миллионов долларов, добавляют власти.
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Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевКраснодарский крайУзбекистанТашкент
 
 
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