https://ria.ru/20240528/zernovye-1949018136.html

Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан

Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024

Кубань готова поставлять зерновые собственной селекции в Узбекистан

Краснодарский край готов поставлять семена зерновых собственной селекции и в Узбекистан, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках встречи с... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:56

2024-05-28T22:56

2024-05-28T22:58

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

узбекистан

ташкент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937989644_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_ae2b3070e0490749252cb2245c6161ff.jpg

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Краснодарский край готов поставлять семена зерновых собственной селекции и в Узбекистан, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках встречи с хокимом Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым в Ташкенте. "Узбекистан – один из ключевых партнеров Краснодарского края. Мы заинтересованы в расширении межрегионального сотрудничества, укреплении торгово-экономических связей… Главный центр селекции зерна в России – Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко находится в Краснодаре. Многие российские регионы закупают эти семена и получают хорошие результаты. Мы можем поставлять зерновые собственной селекции и в Узбекистан. Кроме того, планируем наращивать поставки мясной, молочной, масло-жировой промышленности. Готовы поставлять упаковку, пищевое, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов, продуктов питания", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он также отметил, что после ухода западных компаний с российского рынка кубанские производители прочно заняли свою нишу и готовы выходить на зарубежные рынки. "Мы знаем о высоком качестве кубанских семян пшеницы и заинтересованы в их поставках. Готовы взаимодействовать с Краснодарским краем во всех отраслях – экономической, инвестиционной, гуманитарно-культурной", - добавил Махмудалиев. За последние три года товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном увеличился в три раза - до 240 миллионов долларов, добавляют власти.

https://ria.ru/20240523/zerno-1948021118.html

краснодарский край

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, узбекистан, ташкент