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СМИ: Зеленский посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности" - РИА Новости, 28.05.2024
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00:47 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948798843.html
СМИ: Зеленский посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности"
СМИ: Зеленский посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности" - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: Зеленский посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности"
Владимир Зеленский во вторник посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности" и встретится с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:47
2024-05-28T00:47
в мире
украина
бельгия
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владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности" и встретится с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, сообщает газета Soir со ссылкой на представителя премьера. "Как сообщает представитель премьер-министра Александра Де Кроо, во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе (Зеленского - ред.) примут на военном аэродроме Мелсбрук", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, на аэродроме Зеленский встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948323097.html
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915938360.html
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в мире, украина, бельгия, россия, владимир зеленский, александр де кроо, нато, f-16
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Владимир Зеленский, Александр де Кроо, НАТО, F-16
СМИ: Зеленский посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности"

Soir: Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник посетит Бельгию для подписания "соглашения о безопасности" и встретится с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, сообщает газета Soir со ссылкой на представителя премьера.
«
"Как сообщает представитель премьер-министра Александра Де Кроо, во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе (Зеленского - ред.) примут на военном аэродроме Мелсбрук", - говорится в сообщении газеты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
25 мая, 15:16
Как отмечается, на аэродроме Зеленский встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
15 декабря 2023, 04:46
 
В миреУкраинаБельгияРоссияВладимир ЗеленскийАлександр де КрооНАТОF-16
 
 
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