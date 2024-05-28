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Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц - РИА Новости, 28.05.2024
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11:39 28.05.2024
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Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц
Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц - РИА Новости, 28.05.2024
Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц
Остается месяц до завершения приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:39
2024-05-28T11:39
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остается месяц до завершения приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Это уникальный шанс для компаний и индивидуальных предпринимателей продемонстрировать свои достижения в области экспорта на национальном уровне. Не упустите свой шанс - подайте заявку до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении.Премия "Экспортер года" – часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт", проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ. Участников ждут 20 номинаций, где каждый сможет показать свои лучшие качества и результаты."Цель премии - не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания "Экспортер года" станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.Особенностью премии станет церемония награждения победителей, которая пройдет в октябре в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России". Это уникальный шанс наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне.Для участия необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте РЭЦ.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остается месяц до завершения приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Это уникальный шанс для компаний и индивидуальных предпринимателей продемонстрировать свои достижения в области экспорта на национальном уровне. Не упустите свой шанс - подайте заявку до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
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Премия "Экспортер года" – часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт", проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ. Участников ждут 20 номинаций, где каждый сможет показать свои лучшие качества и результаты.
"Цель премии - не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания "Экспортер года" станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
Особенностью премии станет церемония награждения победителей, которая пройдет в октябре в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России". Это уникальный шанс наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне.
Для участия необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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