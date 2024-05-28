https://ria.ru/20240528/zayavki-1948845970.html

Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц

Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц - РИА Новости, 28.05.2024

Прием заявок на премию "Экспортер года" закончится через месяц

Остается месяц до завершения приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:39

2024-05-28T11:39

2024-05-28T11:39

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остается месяц до завершения приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Это уникальный шанс для компаний и индивидуальных предпринимателей продемонстрировать свои достижения в области экспорта на национальном уровне. Не упустите свой шанс - подайте заявку до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении.Премия "Экспортер года" – часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт", проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ. Участников ждут 20 номинаций, где каждый сможет показать свои лучшие качества и результаты."Цель премии - не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания "Экспортер года" станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.Особенностью премии станет церемония награждения победителей, которая пройдет в октябре в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России". Это уникальный шанс наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне.Для участия необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240527/rets-1948573975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)