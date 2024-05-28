https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана

Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана - РИА Новости, 28.05.2024

Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана

Экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался выдвигать свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах, проводимых в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:22

2024-05-28T17:22

2024-05-28T17:22

в мире

иран

азербайджан

россия

мохаммад джавад зариф

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734079095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6e02c19e4c8c5bbfe2b26a10f7ae53b.jpg

ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался выдвигать свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах, проводимых в стране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство ILNA. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Экс-министр иностранных дел нашей страны Мохаммад Джавад Зариф в интервью корреспонденту ILNA, отвечая на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на выборах, опроверг предположения, касающиеся его участия в президентских выборах, сказав "нет"", - говорится в сообщении агентства. Ранее руководитель избирательного штаба провинции Тегеран Сейед Аббас Джоухари заявил, что регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Раиси, начнется 30 мая, окончательный список участников будет представлен 11 июня. По словам Джоухари, кандидаты смогут проводить предвыборную агитацию в течение двух недель - с 12 по 26 июня. Затем, в течение суток перед выборами, будет проходить "день тишины", когда агитация запрещена. Агентство Mehr сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

иран

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, азербайджан, россия, мохаммад джавад зариф, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана