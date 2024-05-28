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"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина - РИА Новости, 28.05.2024
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18:23 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html
"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина
"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина - РИА Новости, 28.05.2024
"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина
На Западе нервничают из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что удары по России натовскими вооружениями будут иметь последствия, заявил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:23
2024-05-28T18:23
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Западе нервничают из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что удары по России натовскими вооружениями будут иметь последствия, заявил журналист Джеймс Уотерхаус."В Бельгии &lt;…&gt; Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что, если бы они так поступили, это повлекло бы за собой "серьезные последствия". Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать", — написал Уотерхаус в социальной сети X.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО сказал, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
https://ria.ru/20240528/stsenariy-1948964504.html
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в мире, россия, бельгия, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Владимир Путин, НАТО
"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина

Уотерхаус: на Западе нервничают из-за предупреждения Путина об ударах по РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Западе нервничают из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что удары по России натовскими вооружениями будут иметь последствия, заявил журналист Джеймс Уотерхаус.
Бельгии <…> Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что, если бы они так поступили, это повлекло бы за собой "серьезные последствия". Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать", — написал Уотерхаус в социальной сети X.
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На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО сказал, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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