https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html

"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина

"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина - РИА Новости, 28.05.2024

"Он все знает". Журналист заявил о нервозности Запада из-за слов Путина

На Западе нервничают из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что удары по России натовскими вооружениями будут иметь последствия, заявил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:23

2024-05-28T18:23

2024-05-28T18:23

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Западе нервничают из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что удары по России натовскими вооружениями будут иметь последствия, заявил журналист Джеймс Уотерхаус."В Бельгии <…> Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что, если бы они так поступили, это повлекло бы за собой "серьезные последствия". Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать", — написал Уотерхаус в социальной сети X.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО сказал, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.

https://ria.ru/20240528/stsenariy-1948964504.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948937123.html

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