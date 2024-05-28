https://ria.ru/20240528/zakon-1948904009.html

Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям

Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 28.05.2024

Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям

Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным как можно быстрее рассмотреть и принять проект о запрете продажи энергетиков детям, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:41

2024-05-28T14:41

2024-05-28T14:41

общество

вячеслав володин

александр жуков

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным как можно быстрее рассмотреть и принять проект о запрете продажи энергетиков детям, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное - выработать решение", – сказал Володин. Как сообщила пресс-служба ГД, Володин поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над законопроектом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством и выйти на принятие соответствующего решения. Ранее депутат ГД Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что в ГД планируется сформировать межфракционную рабочую группу для выработки ограничительных мер в отношении продажи энергетиков детям.

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

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общество, вячеслав володин, александр жуков, султан хамзаев, госдума рф