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Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям
Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 28.05.2024
Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям
Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным как можно быстрее рассмотреть и принять проект о запрете продажи энергетиков детям, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:41
2024-05-28T14:41
2024-05-28T14:41
общество
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает правильным как можно быстрее рассмотреть и принять проект о запрете продажи энергетиков детям, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное - выработать решение", – сказал Володин. Как сообщила пресс-служба ГД, Володин поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над законопроектом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством и выйти на принятие соответствующего решения. Ранее депутат ГД Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что в ГД планируется сформировать межфракционную рабочую группу для выработки ограничительных мер в отношении продажи энергетиков детям.
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общество, вячеслав володин, александр жуков, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Володин призвал скорее принять проект о запрете продажи энергетиков детям
Спикер Госдумы призвал скорее принять закон о запрете продажи энергетиков детям