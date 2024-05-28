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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 28.05.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:16

2024-05-28T19:16

2024-05-28T19:16

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область