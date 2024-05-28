https://ria.ru/20240528/vystavka-1948979078.html

В московском Еврейском музее открылась выставка, посвященная Марку Шагалу

В московском Еврейском музее открылась выставка, посвященная Марку Шагалу - РИА Новости, 28.05.2024

В московском Еврейском музее открылась выставка, посвященная Марку Шагалу

В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:47

2024-05-28T18:47

2024-05-28T18:47

культура

витебск

марк шагал

религия

культура

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника "Моя жизнь".Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции знакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами."Эта выставка органично вписывается в одно из направлений экспозиционной деятельности Еврейского музея, который регулярно проводит проекты, связанные с искусством авангарда. Среди его ярчайших представителей — Марк Шагал", — отметила исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.В своем творчестве, продолжает она, Шагал черпал вдохновение в еврейской культуре, обращаясь к образам народного искусства, пословицам и поговоркам, а также к воспоминаниям о детстве.Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска.По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды, образы еврейского местечка в пригороде Витебска занимают в творчестве Шагала особое место: здесь он родился и вырос."Но в его картинах это маленькое поселение превратилось в целую Вселенную, полную сказочных, наивных и детских представлений, причудливых героев. И этот особый взгляд на мир не смогли изменить ни годы жизни художника в различных городах и странах, ни новые веяния в искусстве" — сказал Александр Борода. Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской, связанной со знаменитым монпарнасским "Ульем", здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера.

https://ria.ru/20240528/spektakl-1948633958.html

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

витебск, марк шагал, религия, культура