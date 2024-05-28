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Сын экс-президента Ирана опроверг информацию об участии в выборах - РИА Новости, 28.05.2024
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18:55 28.05.2024 (обновлено: 18:57 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vybory-1948981191.html
Сын экс-президента Ирана опроверг информацию об участии в выборах
Сын экс-президента Ирана опроверг информацию об участии в выборах - РИА Новости, 28.05.2024
Сын экс-президента Ирана опроверг информацию об участии в выборах
Сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми опроверг новость о выдвижении своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:55
2024-05-28T18:57
в мире
иран
азербайджан
россия
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми опроверг новость о выдвижении своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах, проводимых в стране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство ILNA. Ранее во вторник агентство ISNA сообщило, что центральный совет правой модернистской партии Прорабов созидания Ирана (Hezb-e Kargozaran-e Sazandegi-ye Iran), обсуждая кандидатуры участников будущих выборов президента, поддержал кандидатуру Мохсена Хашеми Рафсанджани. "В новостях, которые я видел сегодня в интернете, говорится о том, что центральный совет (партии - ред.) поддержал мою кандидатуру, а не о моем выдвижении. На самом деле, партия заявила, что поддержит меня, если я буду кандидатом, но в итоге принять окончательное решение должен реформистский фронт, поэтому опубликованная (где-либо - ред.) новость (о выдвижении моей кандидатуры - ред.) является фейковой", - говорится в сообщении агентства. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее руководитель избирательного штаба провинции Тегеран Сейед Аббас Джоухари заявил, что регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Раиси, начнется 30 мая, окончательный список участников будет представлен 11 июня. По словам Джоухари, кандидаты смогут проводить предвыборную агитацию в течение двух недель - с 12 по 26 июня. Затем, в течение суток перед выборами, будет проходить "день тишины", когда агитация запрещена. Агентство Mehr сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240521/iran-1947329020.html
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в мире, иран, азербайджан, россия, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
Сын экс-президента Ирана опроверг информацию об участии в выборах

ILNA: сын экс-президента Ирана Хашеми опроверг информацию о выдвижении на выборы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми опроверг новость о выдвижении своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах, проводимых в стране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство ILNA.
Ранее во вторник агентство ISNA сообщило, что центральный совет правой модернистской партии Прорабов созидания Ирана (Hezb-e Kargozaran-e Sazandegi-ye Iran), обсуждая кандидатуры участников будущих выборов президента, поддержал кандидатуру Мохсена Хашеми Рафсанджани.
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть
21 мая, 08:25
"В новостях, которые я видел сегодня в интернете, говорится о том, что центральный совет (партии - ред.) поддержал мою кандидатуру, а не о моем выдвижении. На самом деле, партия заявила, что поддержит меня, если я буду кандидатом, но в итоге принять окончательное решение должен реформистский фронт, поэтому опубликованная (где-либо - ред.) новость (о выдвижении моей кандидатуры - ред.) является фейковой", - говорится в сообщении агентства.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
Ранее руководитель избирательного штаба провинции Тегеран Сейед Аббас Джоухари заявил, что регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Раиси, начнется 30 мая, окончательный список участников будет представлен 11 июня. По словам Джоухари, кандидаты смогут проводить предвыборную агитацию в течение двух недель - с 12 по 26 июня. Затем, в течение суток перед выборами, будет проходить "день тишины", когда агитация запрещена.
Агентство Mehr сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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Сын Хаменеи станет главным кандидатом в преемники отца, сообщили СМИ
20 мая, 11:07
 
В миреИранАзербайджанРоссияХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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