Рейтинг@Mail.ru
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 28.05.2024 (обновлено: 00:36 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vtb-1949002183.html
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 29.05.2024
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T21:03
2024-05-29T00:36
экономика
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.Как пояснили в ВТБ, на такой шаг банк решил пойти из-за подорожания на месяц более чем на один процентный пункт облигаций федерального займа (ОФЗ). Базовая ставка будет повышена с 29 мая. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на приобретение квартиры на вторичном и первичном рынке будет начинаться от 17,5 процента при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости. Еще одним условием должен быть взнос не мене 30% и крупный размер кредита.При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе. Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке. Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.
https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html
https://realty.ria.ru/20240520/sber-1947230850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека
Экономика, Ипотека
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке на один процентный пункт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Как пояснили в ВТБ, на такой шаг банк решил пойти из-за подорожания на месяц более чем на один процентный пункт облигаций федерального займа (ОФЗ). Базовая ставка будет повышена с 29 мая. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на приобретение квартиры на вторичном и первичном рынке будет начинаться от 17,5 процента при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости. Еще одним условием должен быть взнос не мене 30% и крупный размер кредита.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
Вчера, 14:44
При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе.
Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке.
Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Сбер" повышает лимиты по IТ-ипотеке
20 мая, 16:12
 
ЭкономикаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала