https://ria.ru/20240528/vtb-1949002183.html

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 29.05.2024

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T21:03

2024-05-28T21:03

2024-05-29T00:36

экономика

ипотека

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.Как пояснили в ВТБ, на такой шаг банк решил пойти из-за подорожания на месяц более чем на один процентный пункт облигаций федерального займа (ОФЗ). Базовая ставка будет повышена с 29 мая. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на приобретение квартиры на вторичном и первичном рынке будет начинаться от 17,5 процента при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости. Еще одним условием должен быть взнос не мене 30% и крупный размер кредита.При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе. Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке. Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.

https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html

https://realty.ria.ru/20240520/sber-1947230850.html

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экономика, ипотека