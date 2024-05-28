https://ria.ru/20240528/vtb-1949002183.html
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке - РИА Новости, 29.05.2024
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T21:03
2024-05-28T21:03
2024-05-29T00:36
экономика
ипотека
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.Как пояснили в ВТБ, на такой шаг банк решил пойти из-за подорожания на месяц более чем на один процентный пункт облигаций федерального займа (ОФЗ). Базовая ставка будет повышена с 29 мая. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на приобретение квартиры на вторичном и первичном рынке будет начинаться от 17,5 процента при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости. Еще одним условием должен быть взнос не мене 30% и крупный размер кредита.При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе. Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке. Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.
https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html
https://realty.ria.ru/20240520/sber-1947230850.html
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экономика, ипотека
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке на один процентный пункт
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на 1 процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Как пояснили в ВТБ, на такой шаг банк решил пойти из-за подорожания на месяц более чем на один процентный пункт облигаций федерального займа (ОФЗ). Базовая ставка будет повышена с 29 мая. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на приобретение квартиры на вторичном и первичном рынке будет начинаться от 17,5 процента при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости. Еще одним условием должен быть взнос не мене 30% и крупный размер кредита.
При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе.
Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке.
Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.