https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html

СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели

СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели - РИА Новости, 28.05.2024

СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели

ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям, пишет Bild со ссылкой... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:20

2024-05-28T18:20

2024-05-28T19:50

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БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям, пишет Bild со ссылкой на источники."Украинская армия по крайней мере единожды использовала систему Patriot из Германии, чтобы самой проявить активность. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится", — говорится в публикации.Подробности предполагаемого инцидента не приводятся.В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по российской территории.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. По словам Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

https://ria.ru/20240528/pvo-1948860702.html

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