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СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 28.05.2024 (обновлено: 19:50 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html
СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели
СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели
ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям, пишет Bild со ссылкой... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:20
2024-05-28T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
вооруженные силы украины
нато
сша
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БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям, пишет Bild со ссылкой на источники."Украинская армия по крайней мере единожды использовала систему Patriot из Германии, чтобы самой проявить активность. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится", — говорится в публикации.Подробности предполагаемого инцидента не приводятся.В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по российской территории.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. По словам Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html
https://ria.ru/20240528/pvo-1948860702.html
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в мире, россия, германия, украина, вооруженные силы украины, нато, сша, владимир путин, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Владимир Путин, Олаф Шольц
СМИ: ВСУ без ведома ФРГ использовали Patriot для ударов по российской цели

Bild: ВСУ использовали систему Patriot для удара по российским целям

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям, пишет Bild со ссылкой на источники.
"Украинская армия по крайней мере единожды использовала систему Patriot из Германии, чтобы самой проявить активность. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Зеленский открыто солгал западным СМИ
21 мая, 03:32
Подробности предполагаемого инцидента не приводятся.
В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по российской территории.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
По словам Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужно еще больше систем ПВО
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСШАВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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