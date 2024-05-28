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Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.05.2024 (обновлено: 15:11 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vsu-1948914765.html
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.05.2024
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР
Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
игорь кириллов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов", - сказал Кириллов на брифинге во вторник. Он напомнил, что ранее массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948898669.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, рубежное, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Рубежное, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

Минобороны сообщило о попытках атак ВСУ на химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов", - сказал Кириллов на брифинге во вторник.
Он напомнил, что ранее массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРубежноеИгорь КирилловВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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