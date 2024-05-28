https://ria.ru/20240528/vsu-1948914765.html

Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.05.2024

Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:11

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

рубежное

игорь кириллов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов", - сказал Кириллов на брифинге во вторник. Он напомнил, что ранее массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948898669.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

рубежное

украина

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