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Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.05.2024
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР
Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
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игорь кириллов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинские националисты не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов", - сказал Кириллов на брифинге во вторник. Он напомнил, что ранее массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948898669.html
луганская народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Рубежное, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР
Минобороны сообщило о попытках атак ВСУ на химически опасные объекты в ДНР и ЛНР