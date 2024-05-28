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Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
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21:42 28.05.2024 (обновлено: 21:43 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1949006280.html
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:42
2024-05-28T21:43
политика
владимир путин
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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Москва, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.Во вторник президент вернулся в Москву после государственного визита в Узбекистан, который из-за насыщенной повестки дня стал трехдневным.
https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html
республика ингушетия
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политика, владимир путин, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Политика, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Калиматовым

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.
Во вторник президент вернулся в Москву после государственного визита в Узбекистан, который из-за насыщенной повестки дня стал трехдневным.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
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ПолитикаВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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