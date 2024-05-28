https://ria.ru/20240528/vstrecha-1949006280.html

Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024

Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:42

2024-05-28T21:42

2024-05-28T21:43

политика

владимир путин

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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Москва, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.Во вторник президент вернулся в Москву после государственного визита в Узбекистан, который из-за насыщенной повестки дня стал трехдневным.

https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html

республика ингушетия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, махмуд-али калиматов, республика ингушетия