https://ria.ru/20240528/vstrecha-1949006280.html
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:42
2024-05-28T21:42
2024-05-28T21:43
политика
владимир путин
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890226640_0:0:3044:1712_1920x0_80_0_0_b730152cd554e9882fec79bf75bd1408.jpg
Москва, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.Во вторник президент вернулся в Москву после государственного визита в Узбекистан, который из-за насыщенной повестки дня стал трехдневным.
https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890226640_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_2b44ef59b64cafdca37556a056723f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Политика, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главой Ингушетии Калиматовым