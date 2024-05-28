https://ria.ru/20240528/voennyy-1948872697.html

В ДНР осудили украинского военного, отдавшего приказ на обстрел Горловки

В ДНР осудили украинского военного, отдавшего приказ на обстрел Горловки - РИА Новости, 28.05.2024

В ДНР осудили украинского военного, отдавшего приказ на обстрел Горловки

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор в отношении командира отделения вооруженных сил Украины, отдавшего приказ на обстрел мирных жителей Горловки и... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:54

2024-05-28T12:54

2024-05-28T12:54

происшествия

россия

донецкая народная республика

горловка

сергей собко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР вынес заочный приговор в отношении командира отделения вооруженных сил Украины, отдавшего приказ на обстрел мирных жителей Горловки и Докучаевска, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего командира 128 отделения отдельной горно-пехотной бригады вооруженных сил Украины Сергея Собко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в период с 2017 года по 2018 год Собко, являясь командиром отделения, отдавал преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из крупнокалиберной артиллерии городов Горловки и Докучаевска. В результате обстрелов 37-летняя женщина получила ранения, 62-летний мужчина скончался. "Собко признан виновным по пп. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом)", - сообщили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Собко к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240526/fotovystavki-1948432428.html

https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, сергей собко, вооруженные силы украины