Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин
Военкоры ВГТРК Поддубный и Пушин "подлетели" на мине, в машине также был Коц
© Поддубный |Z|О|V| edition/TelegramАлександр Пушин
© Поддубный |Z|О|V| edition/Telegram
Александр Пушин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на багги "подлетели" на мине, в машине вместе с Пушиным находился также военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Когда сегодня вместе с бойцами "подлетели" на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин - 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет", - написал Поддубный.
Он добавил, что он с Александром Коцом и бойцами "спешились", а Пушин на багги "помчал" на эвакуацию. По словам Поддубного, он с Коцом шел быстрым пешком с короткими остановками, чтобы рассмотреть дроны.
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.