https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html

Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин

Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин - РИА Новости, 28.05.2024

Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:56

2024-05-28T16:56

2024-05-28T16:56

харьковская область

евгений поддубный

вгтрк

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на багги "подлетели" на мине, в машине вместе с Пушиным находился также военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. "Когда сегодня вместе с бойцами "подлетели" на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин - 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет", - написал Поддубный. Он добавил, что он с Александром Коцом и бойцами "спешились", а Пушин на багги "помчал" на эвакуацию. По словам Поддубного, он с Коцом шел быстрым пешком с короткими остановками, чтобы рассмотреть дроны. Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

https://ria.ru/20240528/operator-1948906209.html

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, евгений поддубный, вгтрк, происшествия