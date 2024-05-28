Рейтинг@Mail.ru
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин - РИА Новости, 28.05.2024
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:56
2024-05-28T16:56
харьковская область
евгений поддубный
вгтрк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948893399_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_b8d21657fd078dce858fd4a6c6294756.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на багги "подлетели" на мине, в машине вместе с Пушиным находился также военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. "Когда сегодня вместе с бойцами "подлетели" на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин - 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет", - написал Поддубный. Он добавил, что он с Александром Коцом и бойцами "спешились", а Пушин на багги "помчал" на эвакуацию. По словам Поддубного, он с Коцом шел быстрым пешком с короткими остановками, чтобы рассмотреть дроны. Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
https://ria.ru/20240528/operator-1948906209.html
https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948893399_42:0:933:668_1920x0_80_0_0_be2c6b937e30a6a48a3ec7d2f4ba1e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, евгений поддубный, вгтрк, происшествия
Харьковская область, Евгений Поддубный, ВГТРК, Происшествия
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин

Военкоры ВГТРК Поддубный и Пушин "подлетели" на мине, в машине также был Коц

© Поддубный |Z|О|V| edition/TelegramАлександр Пушин
Александр Пушин
© Поддубный |Z|О|V| edition/Telegram
Александр Пушин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который находился рядом с Александром Пушиным в момент ранения, рассказал в своем Telegram-канале, что они на багги "подлетели" на мине, в машине вместе с Пушиным находился также военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Когда сегодня вместе с бойцами "подлетели" на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин - 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет", - написал Поддубный.
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Оператор ВГТРК был ранен во время съемки репортажа о наступлении
Вчера, 14:47
Он добавил, что он с Александром Коцом и бойцами "спешились", а Пушин на багги "помчал" на эвакуацию. По словам Поддубного, он с Коцом шел быстрым пешком с короткими остановками, чтобы рассмотреть дроны.
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора
24 мая, 15:04
 
Харьковская областьЕвгений ПоддубныйВГТРКПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала