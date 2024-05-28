https://ria.ru/20240528/video-1949024206.html

"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым

"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым - РИА Новости, 29.05.2024

"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым

Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным палестинским движением ХАМАС 7... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T23:49

2024-05-28T23:49

2024-05-29T08:58

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исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля. В 30-секундном ролике Александр Труфанов, который также является гражданином Израиля, обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Седьмого октября 2023 года радикалы ХАМАС похитили с юга Израиля более 250 человек и увезли в сектор Газа. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240522/video-1947747188.html

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в мире, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году