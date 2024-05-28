Рейтинг@Mail.ru
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 28.05.2024 (обновлено: 08:58 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/video-1949024206.html
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым - РИА Новости, 29.05.2024
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым
Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным палестинским движением ХАМАС 7... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T23:49
2024-05-29T08:58
в мире
израиль
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_16b9f200f072db093a3629fdefab4ce0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля. В 30-секундном ролике Александр Труфанов, который также является гражданином Израиля, обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Седьмого октября 2023 года радикалы ХАМАС похитили с юга Израиля более 250 человек и увезли в сектор Газа. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240522/video-1947747188.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_87:0:979:669_1920x0_80_0_0_f789867c33973e14d2db7fd0e11259bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым

"Исламский джихад" опубликовал видео с российским заложником Труфановым

© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
© Посольство Израиля в России/Telegram
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля.
В 30-секундном ролике Александр Труфанов, который также является гражданином Израиля, обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми".
Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа.
Седьмого октября 2023 года радикалы ХАМАС похитили с юга Израиля более 250 человек и увезли в сектор Газа. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Стоп-кадр из видео, опубликованного израильской организацией Форум семей заложников
В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС
22 мая, 19:32
 
В миреИзраильХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала