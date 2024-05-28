https://ria.ru/20240528/veterany-1948995628.html

"Аэрофлот" бесплатно перевез более 2400 ветеранов ВОВ и сопровождающих

"Аэрофлот" бесплатно перевез более 2400 ветеранов ВОВ и сопровождающих - РИА Новости, 28.05.2024

"Аэрофлот" бесплатно перевез более 2400 ветеранов ВОВ и сопровождающих

Более 2,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц воспользовались возможностью бесплатного перелета на самолетах "Аэрофлота" в этом РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:07

2024-05-28T20:07

2024-05-28T20:07

россия

балтия

грузия

аэрофлот

снг

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 2,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц воспользовались возможностью бесплатного перелета на самолетах "Аэрофлота" в этом году, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. С 2001 года такой возможность воспользовались более 100 тысяч пассажиров. В текущем году полеты в рамках акции можно было совершить с 3 по 12 мая. Также каждый ветеран Великой Отечественной войны в дополнение к бесплатному перелету получил подарочный сертификат на еще один перелет до 30 апреля 2025 года на два лица по всей маршрутной сети. Бесплатным перелетом в экономическом классе обслуживания могли воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств. Каждый участник праздничной акции также смог оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами или инвалидами Великой Отечественной войны, "Аэрофлот" предоставлял бесплатный перелет в классах "Комфорт" или "Бизнес".

https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html

россия

балтия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, балтия, грузия, аэрофлот, снг, великая отечественная война (1941-1945), ветераны