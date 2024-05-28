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"Преподал урок". На Западе восхитились словами Путина о Зеленском
"Преподал урок". На Западе восхитились словами Путина о Зеленском - РИА Новости, 28.05.2024
"Преподал урок". На Западе восхитились словами Путина о Зеленском
Президент России Владимир Путин преподал Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий в период военного положения на... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:43
2024-05-28T20:43
2024-05-28T20:43
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."Владимир Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс", — написал он в социальной сети X.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Верховная Рада Украины
"Преподал урок". На Западе восхитились словами Путина о Зеленском
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины